Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşbirliğimiz güçlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump‘ın 25 Eylül’de kendisini Beyaz Saray’a daveti ile ilgili X’teki resmi hesabından açıklama yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Donald Trump da sosyal medyadan “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağım. Kendisiyle aralarında Boeing uçakları, ana F-16 anlaşması ve F-35 görüşmeleri başta olmak üzere çalıştığımız konuları pozitif bir şekilde sonuçlandırmayı umuyoruz. Başkan Erdoğan ve ben daima çok iyi ilişkiler içerisinde olduk. Onu 25 Eylül’de görmek için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yapmıştı.