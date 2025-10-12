Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’daki Gazze Barış Zirvesi’ne katılacak

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi”nin Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle biraraya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu liderler, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve bölgesel güvenliğin yeniden tesis edilmesi için bir araya gelecek.

Barış ve istikrar için yeni dönem

Açıklamada, zirvenin yalnızca ateşkes sürecine değil, aynı zamanda bölge ülkeleri arasında güvene dayalı yeni bir diplomatik sayfa açılmasına zemin hazırlayacağı vurgulandı. Toplantının, ABD Başkanı Donald Trump’ın “küresel barış vizyonu” çerçevesinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasında anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Mısır’da yürütülen müzakerelerin ardından imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’in ilk saatlerinde yürürlüğe girdi.

Anlaşmaya göre İsrail ordusu “sarı hat” olarak tanımlanan sınıra çekildi ve aynı gün saat 12.00 itibarıyla ateşkes resmen başladı.

Gazze’de ağır bilanço

İsrail’in 8 Ekim 2023’ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’e kadar Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 33 kişi yaralandı. Zirvede, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’nin yeniden inşası sürecinde atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

