Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Beştepe’de gerçekleşen ve basına kapalı yürütülen görüşme 2 saat 45 dakika sürdü.

Heyetler arası çalışma yemeği de yapıldı

Zelenski, Beştepe girişinde Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider, Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdikten sonra içeri geçti. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

İstanbul’daki müzakereler öncesi temas

Ankara’daki zirve, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da bugün gerçekleşecek doğrudan barış görüşmeleri öncesine denk geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in heyet başkanı olarak görevlendirdiği Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Vladimir Medinskiy liderliğindeki Rus heyetinin İstanbul’a ulaştığı bildirildi.

TASS haber ajansının aktardığına göre görüşmelerin saat 10.00’da Dolmabahçe’de başlaması bekleniyor. Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İstanbul’daki zirveye katılmayacağı daha önce açıklanmıştı.

