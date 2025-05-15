En Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Ankara’da ağırladı.

NationalTurk FR15/05/2025
3 1 dakika okuma süresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi Ankara’da ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi Ankara’da ağırladı.
WTS ile Ayın Fırsatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Beştepe’de gerçekleşen ve basına kapalı yürütülen görüşme 2 saat 45 dakika sürdü.

İçerik gizle
1 Heyetler arası çalışma yemeği de yapıldı
1.1 İstanbul’daki müzakereler öncesi temas

Heyetler arası çalışma yemeği de yapıldı

Zelenski, Beştepe girişinde Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider, Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdikten sonra içeri geçti. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

İstanbul’daki müzakereler öncesi temas

Ankara’daki zirve, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da bugün gerçekleşecek doğrudan barış görüşmeleri öncesine denk geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in heyet başkanı olarak görevlendirdiği Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Vladimir Medinskiy liderliğindeki Rus heyetinin İstanbul’a ulaştığı bildirildi.

TASS haber ajansının aktardığına göre görüşmelerin saat 10.00’da Dolmabahçe’de başlaması bekleniyor. Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İstanbul’daki zirveye katılmayacağı daha önce açıklanmıştı.

Bağlantılar
NationalTurk FR15/05/2025
3 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu