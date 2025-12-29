Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan 3 polis memuru için yazılı bir başsağlığı mesajı yayımladı. Operasyonun ardından devletin zirvesinden ve siyasi isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum.

Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz.

Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.”

