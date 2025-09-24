Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net sıfır hedefi için dönüşüm sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmada 2035 yılı için 466 milyon ton emisyon azaltımı hedeflediklerini açıkladı. Erdoğan ayrıca, yenilenebilir enerji payının yüzde 60’ı geçtiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi Salonu’nda düzenlenen İklim Zirvesi’nde küresel çevre politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda attığı adımları ve gelecek planlarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2035 için hedef
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.
Yenilenebilir enerji vurgusu
Enerji dönüşümüne dikkat çeken Erdoğan, “Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60’ın üzerine çıkardık” ifadelerini kullandı. Sanayide düşük karbonlu teknolojilerin yaygınlaştırıldığını, elektrikli araç üretimi ve demiryolu yatırımlarının da öncelikli alanlar arasında yer aldığını belirtti.
2053 vizyonu
Türkiye’nin uzun vadeli iklim politikalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz” sözleriyle kararlılığı vurguladı.