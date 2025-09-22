Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’la 100 milyar dolarlık ticaret hedefimiz sürüyor

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından Türkevi’nde düzenlenen konferansta yatırımcılarla bir araya geldi. Erdoğan, ABD ile ekonomik ve stratejik işbirliğini güçlendirecek yeni adımların önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100 milyar dolarlık hedefimiz geçerliliğini koruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli dostum Başkan Trump’la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor” dedi. Özel sektörün desteğiyle bu hedefe ulaşılacağına inandığını vurguladı.

Savunma sanayinde kısıtlama çağrısı

Erdoğan, iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinin müttefiklik ruhuna uygun şekilde önündeki engellerden arındırılması gerektiğini belirtti:

“Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım.”

Yeni işbirliği alanları

Enerji, siber güvenlik ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda işbirliğinin artırılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, ilişkilerde ivmenin bu alanlarla hız kazanacağını kaydetti.

“Türkiye stratejik merkez konumunda”

Türkiye’nin yatırımcılar için cazip bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, güçlü lojistik altyapı, modern limanlar ve gelişmiş ulaşım ağının Türkiye’yi stratejik bir merkez haline getirdiğini ifade etti.

Katılımcılar

Konferansta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanı sıra üst düzey yetkililer ve iş dünyasından isimler de yer aldı.

