Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alaska Zirvesi’ne destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ve Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmelerin, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik çabalara yeni bir ivme kazandırdığını belirtti. Erdoğan, sürece Ukrayna lideri Zelenskiy’in de katılımıyla kalıcı barış zemini oluşturulmasını diledi.

NationalTurk FR16/08/2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da yapılan görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın bitirme arayışı ivme kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşını bitirme arayışlarına ivme kazandırdığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.”

Türkiye’nin rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması, Ankara’nın Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışlarına katkı sunma isteğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, daha önce Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve esir takasları gibi kritik süreçlerde arabulucu rol üstlenmişti.

