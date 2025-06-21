Ekrem İmamoğlu’nun babasına ait olduğu iddia edilen arazide arama

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun ailesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Güre Mahallesi’nde, Hasan İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen bir arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.

Bölgede güvenlik önlemleri alındı

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, Güre Mahallesi’nde bulunan arazide detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama yaklaşık iki saat sürerken, bölgeye girişler kontrollü şekilde sağlandı. Arazi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çalışmalara bir iş makinesinin de eşlik ettiği gözlendi.

Soruşturmada aile üyeleri de gündemde

İBB’ye yönelik devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresi ve aile bireyleri de gündeme gelmişti. Soruşturmanın seyri kapsamında yapılan arama, kamuoyunda yeni iddiaları beraberinde getirdi.

