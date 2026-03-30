Erdal Beşikçioğlu’ndan operasyon sonrası ilk açıklama

Ankara Etimesgut Belediyesi’ne yönelik zimmet soruşturması kapsamında 4 kişinin gözaltına alınmasının ardından belediye yönetiminden peş peşe açıklamalar geldi. Sayıştay denetimlerinde tespit edilen usulsüzlükler üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Operasyon sonrası hem Etimesgut Belediyesi hem de Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sürece ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Soruşturmanın merkezinde belediye ve iştirak şirketi var

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığı’nın Etimesgut Belediye Başkanlığı’nda yürüttüğü 2025 yılı olağan denetimleri sırasında belediyenin aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile belediye iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edildi.

Bu tespitler üzerine “zimmet” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ile Etimkent A.Ş.’de kasa sorumlusu olan H.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Belediyeden dikkat çeken açıklama

Operasyonun ardından Etimesgut Belediyesi’nden yapılan açıklamada, süreçle ilgili belediyenin daha önce adım attığı vurgulandı. Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlardan birisi daha önce Belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel S. K. 11 Eylül tarihinde Belediyemiz ve Şirketimiz tarafından müşteki sıfatıyla Savcılığımıza şikayet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler Belediyemiz tarafından da yakından takip edilmektedir.”

Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk değerlendirme

Soruşturmanın ardından kamuoyunun merakla beklediği açıklama Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’ndan geldi. Beşikçioğlu, operasyon sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Gözaltındaki isim daha önce görevden uzaklaştırılmıştır. Sürmekte olan adli işlemler, belediyemizce yakından takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar kamuoyuna şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır.”

