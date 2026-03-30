Etimesgut Belediyesi’ne zimmet soruşturması!

Etimesgut Belediyesi’nde 2025 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin denetimlerde ortaya çıkan bulgular, yargıya taşındı. Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan olağan incelemelerde belediyeye bağlı bazı işlemler ile Etimkent A.Ş’nin hesaplarında usulsüzlük tespit edilmesi üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zimmet suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada belediye ve şirket bünyesinde görev yapan 4 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Usulsüzlük tespiti denetimlerde ortaya çıktı

Soruşturmanın dayanağını, Sayıştay Başkanlığı’nın Etimesgut Belediye Başkanlığı bünyesinde yürüttüğü 2025 yılına ait hesap ve işlem denetimleri oluşturdu. Denetimlerde, belediyeye ait aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile belediye iştiraki Etimkent A.Ş’nin hesaplarında usulsüzlükler belirlendi.

Bu tespitlerin ardından dosya yargıya taşındı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zimmet suçlamasıyla adli süreç başlatıldı.

Etimesgut Belediyesi’nde kimler hakkında gözaltı kararı çıktı

Soruşturma kapsamında Etimkent A.Ş Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ile Etimkent A.Ş kasa sorumlusu H.B. hakkında işlem yapıldı.

Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararları doğrultusunda, 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Yapılan operasyonun ardından haklarında işlem başlatılan 4 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.