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Fatih Altaylı “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Teşvikiye’deki evinde gözaltına alındı.

NationalTurk FR21/06/2025
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Fatih Altaylı, YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Fatih Altaylı, YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
WTS ile Ayın Fırsatları

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, 20 Haziran tarihli YouTube yayını sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldı. Fatih Altaylı, akşam saatlerinde Teşvikiye’deki evinden gözaltına alındı.

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1 YouTube yayını sonrası harekete geçildi
2 Fatih Altaylı’nın eşi duyurdu: Nereye götürdüklerini bilmiyoruz
2.1 Başdanışmandan dikkat çeken paylaşım

YouTube yayını sonrası harekete geçildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yayında geçen ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu’nun 310/2 ve 106/1. maddeleri kapsamında işlem başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, adı geçen şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Fatih Altaylı’nın eşi duyurdu: Nereye götürdüklerini bilmiyoruz

Altaylı’nın eşi Hande Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Az önce Fatih’i aldılar, nereye götürdüklerini bilmiyoruz” ifadeleriyle eşinin gözaltına alındığını doğruladı.

Başdanışmandan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altaylı’nın yayınından bir kesiti alıntılayarak “Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı” notunu düşmüştü.

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NationalTurk FR21/06/2025
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