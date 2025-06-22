Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran’da YouTube kanalında yayımladığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan “Cumhurbaşkanına tehdit” soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen yürüttüğü soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih Altaylı, “Padişahını boğmuş bir millettir” sözleriyle gündeme geldi

Fatih Altaylı‘nın yayında kullandığı ifadeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Altaylı, programında şu sözleri sarf etti:

“Bu millet, hoşuna gitmediği zaman padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikasta kurban giden veya boğazlanan, intihar süsü verilen Osmanlı padişahı.”

Bu sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerdiği gerekçesiyle Altaylı hakkında re’sen soruşturma başlattığını açıkladı.

Fatih Altaylı tutuklandı

Başlatılan soruşturma kapsamında, Altaylı hakkında gözaltı talimatı verildi. Emniyet ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Teşvikiye’deki evinde gözaltına alınan Altaylı, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla gazetecinin tutuklanmasına hükmetti.

“Tarihsel bir yorumdu, tehdit kastım yok” dedi

Fatih Altaylı’nın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Yayındaki ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Altaylı, tehdit ya da hakaret kastı taşımadığını savundu:

“Cumhurbaşkanını ne tehdit ne de hakaret maksadım vardır. Türk halkının tarih boyunca yöneticilerini eleştirdiğini ve iradesi dışında yöneticilere yetki vermek istemediğini anlattım. Tarihi bir perspektifle konuştum.”

Altaylı ayrıca, söz konusu değerlendirmeleri geçmişte Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi tarihçilerle birlikte birçok programda dile getirdiğini ifade etti.

