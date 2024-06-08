Fenerbahçe’de geri sayım başladı! Aziz Yıldırım, Ali Koç’un teklifini kabul etti

Fenerbahçe’de seçim maratonu başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul’un ilk günü tansiyon bir hayli yüksekti. Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında atışmalar yaşandı. Yapılan son açıklamaların ardından Aziz Yıldırım’dan canlı yayın açıklaması geldi.

Aziz Yıldırım’dan açıklama geldi

Aziz Yıldırım, “Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız” dedi.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım saat 23:00’te Habertürk TV’de.

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