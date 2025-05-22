İstanbul’da ulaşım krizi: Özel halk otobüsleri kontak kapattı

İstanbul’da toplu taşımada yaşanan kriz sabah saatlerinde vatandaşları zor durumda bıraktı. Ödeme sorunları nedeniyle bugün sefere çıkmayan özel halk otobüsleri, kent genelinde duraklarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. İETT otobüslerinin dolu gelmesiyle birlikte ulaşımda büyük aksamalar meydana geldi.

İstanbul’da duraklarda sabah yoğunluğu

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası’nın daha önce duyurduğu kontak kapatma kararı bugün hayata geçirildi. Sabah saatlerinde duraklara gelen vatandaşlar otobüs bulmakta zorlandı. Esenler Kazım Karabekir durağında Aksaray istikametine gitmek isteyen yolcular, gelen İETT otobüslerinin de dolu olması nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı. Durakta yaşanan yoğunluk giderek artarken, bazı vatandaşlar otobüs umudunu keserek taksilere yöneldi.

Otobüsler sefere çıkmadı, neden?

Oda tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan sözleşmeye rağmen yaklaşık dört yıldır ödemelerin düzensiz ve gecikmeli yapıldığı ifade edilmiş, bu nedenle 3 bin 20 özel halk otobüsünün kontak kapatma kararı aldığı duyurulmuştu.

İETT’den açıklama geldi

Ulaşımda yaşanan bu sıkıntılar üzerine İETT Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbulluların, 22 Mayıs Perşembe günü ulaşım planlamalarını yaparken mevcut duruma göre hareket etmelerini hatırlatır, gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin, anlık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT’nin resmi iletişim kanallarından düzenli olarak yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Ulaşımda belirsizlik sürüyor

3 binin üzerinde özel halk otobüsünün hizmet dışı kalması, İstanbul’un toplu taşıma sisteminde ciddi bir boşluk oluşturdu. Kent genelinde gün boyunca benzer yoğunlukların sürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşlara toplu taşıma planlamalarını dikkatle yapmaları ve resmi kanallardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.

