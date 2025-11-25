İBB soruşturmasında iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında hazırlanan geniş kapsamlı iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosyada, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105’i tutuklu toplam 402 şüpheli yer alıyor.

142 eylem, binlerce yılı bulan hapis talebi

İddianamede Ekrem İmamoğlu’nun 142 farklı eylem nedeniyle, 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İmamoğlu hakkında yöneltilen suçlamalar arasında:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet

Suç gelirlerini aklama

Kamu kurumlarını zarara uğratma

Dolandırıcılık

İhaleye fesat karıştırma

Çevreyi kasten kirletme

Vergi Usul Kanunu’na aykırılık

Orman ve Maden Kanunları’na muhalefet gibi çok sayıda suç bulunuyor.

Savcılık, İmamoğlu’nun iddia edilen suç örgütünün “kurucusu ve lideri” olduğu görüşünü iddianamede yer verdi.

İBB soruşturmasında 402 şüpheli yargılanacak

Dosyada yer alan 402 şüphelinin 105’i tutuklu bulunurken, iddianame kapsamındaki suçlamalar kişisel verilerin kaydedilmesi, haberleşmenin engellenmesi, rüşvet alma, irtikap, suç delillerini gizleme gibi çok sayıda başlığı kapsıyor.

Yargılama süreci başlıyor

Kabul edilen iddianamenin ardından davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüleceği ve yargılama sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedildi.

