İBB soruşturmasında iddianame kabul edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında hazırlanan geniş kapsamlı iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosyada, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105’i tutuklu toplam 402 şüpheli yer alıyor.
142 eylem, binlerce yılı bulan hapis talebi
İddianamede Ekrem İmamoğlu’nun 142 farklı eylem nedeniyle, 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
İmamoğlu hakkında yöneltilen suçlamalar arasında:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
Rüşvet
Suç gelirlerini aklama
Kamu kurumlarını zarara uğratma
Dolandırıcılık
İhaleye fesat karıştırma
Çevreyi kasten kirletme
Vergi Usul Kanunu’na aykırılık
Orman ve Maden Kanunları’na muhalefet gibi çok sayıda suç bulunuyor.
Savcılık, İmamoğlu’nun iddia edilen suç örgütünün “kurucusu ve lideri” olduğu görüşünü iddianamede yer verdi.
İBB soruşturmasında 402 şüpheli yargılanacak
Dosyada yer alan 402 şüphelinin 105’i tutuklu bulunurken, iddianame kapsamındaki suçlamalar kişisel verilerin kaydedilmesi, haberleşmenin engellenmesi, rüşvet alma, irtikap, suç delillerini gizleme gibi çok sayıda başlığı kapsıyor.
Yargılama süreci başlıyor
Kabul edilen iddianamenin ardından davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüleceği ve yargılama sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedildi.