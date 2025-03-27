İBB Protestolarında Tutuklanan 7 Gazeteci Tahliye Edildi

Bir dakikadan az

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması sonrası başlayan protestolarda tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İBB binası çevresi ve farklı noktalarda yaşanan olaylara ilişkin “Cumhurbaşkanına hakaret”, “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” ile “görevli memura mukavemet” suçlamaları yöneltilmişti.

Bu kapsamda 206 kişi gözaltına alınmış, aralarında gazetecilerin de bulunduğu bazı isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanan gazeteciler Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç için bugün mahkemeden tahliye kararı çıktı.

