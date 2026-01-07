AKOM: İstanbul’a soğuk ve sağanak geliyor

İstanbul’da yalancı bahar bitiyor

İstanbul‘da lodos etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık, yerini soğuk havaya bırakıyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın ve cumartesi kuvvetli sağanak yağış uyarırken sıcaklığın 8-10 derece birden düşeceği uyarısında bulundu. Açıklamada yağışın 12 Ocak Pazartesi karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar olarak görüleceği de vurgulandı.

AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) verilerine göre, bugün kent genelinde lodosun etkisini artırarak sürdürmesi, gece saatlerinden itibaren yağış geçişlerinin görülmesi ve Perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına yaşanması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise hafta ortasından itibaren hızla düşerek kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.