Marmaris Belediyesi operasyonunda 4 tutuklama

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Marmaris Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında adli süreçte ilk kararlar çıktı. Belediyedeki imar işlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediye yönetimi ve imar birimindeki bazı isimleri kapsayan dosyada, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

Marmaris Belediyesi soruşturması suçüstüyle başladı

Soruşturmanın, Marmaris belediye çalışanı T.D.’nin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla başladığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Önceki gün düzenlenen operasyonda belediye binasında ilgili kişilerin odalarında, aynı anda da şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

Gözaltına alınan isimler

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P. yer aldı.

4 kişi tutuklandı

Dört günlük gözaltı sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan M.G., H.P. ve N.C. serbest bırakıldı. T.K., F.T., M.K., C.C. ve M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç. ve T.D. ile muhasebeci F.K. ise tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Gece yarısı başlayıp sabah saatlerine kadar süren mahkeme sonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç. ve T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.