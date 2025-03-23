Murat Ongun tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişi hakkında açılan yolsuzluk, rüşvet ve örgüt suçları kapsamındaki soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Murat Ongun, dün gece saatlerinde alınan ifadesinin ardından tutuklandı.

Murat Ongun suçlamaları reddetti, serbest kalmayı talep etti

CHP kurultayı sürecinde rüşvet ve usulsüzlük iddialarında adı geçen Ongun, savcılığa verdiği ifadede gazetecilere para verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu belirten Ongun, serbest bırakılmasını talep etti. Ancak bu talep, tutuklama kararıyla sonuçlandı.

Soruşturma derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

İmamoğlu’nun en yakınındaki isimdi

İBB Başkanı İmamoğlu’nun medya ve iletişim alanındaki en yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen Murat Ongun, uzun yıllardır İBB Medya A.Ş.’nin başında bulunuyordu. Ongun’un tutuklanması, hem İBB içerisindeki dengeleri hem de siyasi yansımaları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

