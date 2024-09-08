Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı var

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde kaybolan Narin’in, arama çalışmalarının 19. gününde, köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir dere yatağında taş dolu çuval içinde bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanların kimlikleri ve isnat edilen suçlar henüz bilinmiyor. Soruşturmadan daha önce Narin Güran’ın amcası tutuklandı.

Narin Güran soruşturmasında Amca tutuklandı, 21 kişi gözaltına alındı.

Bugüne kadar soruşturma kapsamında kızın ağabeyi gözaltına alınarak serbest bırakılırken, aracında DNA’sına rastlanan amcası tutuklandı.

Bugün de soruşturmaya dair son dakika gelişmesi yaşandı. Diyarbakır Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da, evlerinin yakınındaki dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin 21 kişi gözaltına alındı.

Narin’in annesi, babası, iki ağabeyi ile amcaları da gözaltında

Gözaltına alınan kişiler arasında annesi Yüksel Güran, baba Arif Güran ile 2 ağabeyi ve amcaları da yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma için bir başsavcıvekili 3 savcının görevlendirildiğini kaydetti.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, kamu kurumları ve kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan özel ekipler, Narin Güran‘ı bulmak için 19 gün süren aralıksız bir çalışma yürüttü. Sabah saatlerinde küçük kızın cenazesi, köyden yaklaşık 3 kilometre mesafede, Eğer Tutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde bulundu.

Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından cenaze, Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Narin Güran’ın bulunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

NEREDEYSE TÜM AİLE GÖZALTINDA

Halk TV Muhabiri Ferit Demir, gözaltına alınanların anne, baba, amcalar, kardeşler, kuzenler ve çok sayıda akrabanın yer aldığını bildirdi. Gülşah Ekinci ile Gündem Özel’e bağlanan Demir şöyle konuştu:

“Baba Arif Güran, anne Yüksel Güran, tutuklu olan hakkında tekrar gözaltı kararı verilen Salim Güran, köyde yaşayan üç amca, çok sayıda kuzen, Salim Güran’ın eşi ve çocukları hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan bu şahıslarla alakalı tüm dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma ikinci aşamaya geçti. Kriminal ve olay yeri delillerle kimler tarafından Narin’in katledildiği ortaya çıkacak.

Narin’in neden katlediğini Türkiye öğrenecek. Adli Tıp’ın Ön Raporu hızlı çıkacaktır. 1-2 gün içinde. Ancak geniş rapor sonra çıkacak.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Hepimizi derinden üzen bu olayın aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 başsavcıvekili ve 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildi. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu’ndan Narin Güran açıklaması

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sekiz yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Murat Zorluoğlu, 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan Narin Güran’ın bulunması için büyük bir çaba sarf edildiğini belirterek, “Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde ailesiyle ikamet eden kızımızın kaybolduğu haberinin ardından il jandarma komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, AFAD ve emniyet ekiplerimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi ile arama çalışmalarına titizlikle devam edilmiştir,” dedi.

Ayrıca olayın adli boyutunun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütüldüğünü dile getirdi.

Murat Zorluoğlu “Sabah saat 08.45 sıralarında kayıp kızımızın cesedine ulaşılmıştır,”

Vali Zorluoğlu, 8 Eylül 2024 Pazar günü yapılan arama çalışmalarının sonucunda acı haberi paylaştı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonunda çeşitli arama kurtarma ekipleri, iz takip köpekleri, kadavra köpekleri ve drone gibi teknolojik imkanlarla yapılan aramada, Narin Güran’ın cansız bedeninin bir çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenmiş vaziyette dere kenarında bulunduğunu ifade etti. Vali Murat Zorluoğlu, “Maalesef sabah saat 08.45 sıralarında kayıp kızımızın cesedine ulaşılmıştır,” dedi.

İlk Bulgular Cinayet Şüphesi Üzerinde Duruyor

Yapılan incelemeler sonucunda, çocuğun öldürüldükten sonra bir çuvala konulup dere kenarına bırakıldığının tespit edildiğini aktaran Vali, “İlk bulgulara göre, Narin Güran’ın öldürüldükten sonra su kenarına yerleştirildiği ve üzerinin ağaç dalları ile taşlarla gizlenmeye çalışıldığı anlaşılmıştır,” diye konuştu.

“Başımız Sağ Olsun”

Vali Zorluoğlu, “Kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun,” diyerek sözlerini tamamladı. Olayla ilgili soru almayan Vali, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin gizlilik kararı bulunduğunu belirtti ve “Gelişmelerden kamuoyu ihtiyaç duyuldukça bilgilendirilecektir,” dedi.

NationalTurk / Diyarbakır