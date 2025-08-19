En Son Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik sözlerini “hezeyan” olarak niteledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Çelik, Özel’in sözlerinin siyasetin konusu olmaktan çıktığını söyledi.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel‘in Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakı’mıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir. Özgür Özel’in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir.”

Özgür Özel’in kendi partisindeki gelişmeleri anlamakta zorlandığını ileri süren Çelik, bu duruma “siyasi acziyet” denildiğini belirtti.

Çelik, “Siyasi kapkaççılık yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir. Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etme çabasından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

