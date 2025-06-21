Özgür Özel, Nehir Zeyrek’i sınav öncesinde yalnız bırakmadı

Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girdi. Nehir Zeyrek’i sınav sabahında yalnız bırakmayan isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Özgür Özel’den anlamlı davranış

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava giren Nehir Zeyrek’e, sabah saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel moral vermek için sınav merkezinde eşlik etti.

Özgür Özel, sınav öncesinde yalnızca Nehir Zeyrek ile değil, diğer gençlerle de sohbet etti, başarı dileklerini iletti.

Sınav sabahında kızını yalnız bırakmayan Nurcan Zeyrek de sınav merkezi önündeydi. Zor bir süreç geçiren aileye destek mesajları sosyal medyada da paylaşıldı.

