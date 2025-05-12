PKK kendini feshetti, silahları bıraktığını açıkladı

Terör örgütü PKK, silahlı mücadelesine son verdiğini ve kendini feshettiğini duyurdu. Reuters’ın haberine göre örgüt, geçen hafta topladığı kongrenin sonuç bildirgesini bugün yayımladı. Bildirgede, silah bırakma kararının yanı sıra Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısı yer aldı.

Kritik süreç: Terörsüz Türkiye ve İmralı çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinde, örgüte yönelik ilk somut çağrı Abdullah Öcalan’dan gelmişti. Bu çağrının ardından PKK, kongre topladığını açıklamış ve “tarihi önemde kararlar” aldığını duyurmuştu.

Silah teslimi ve yasal düzenlemeler gündemde

PKK’nın fesih açıklamasının ardından Ankara’nın izleyeceği yol haritası da merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkilileri, sürecin kademeli ilerleyeceğini ve her olumlu adıma bir karşılık verileceğini vurgulamıştı.

Bundan sonraki süreçte ilk olarak örgütün tüm unsurlarıyla silahlarını teslim etmesi bekleniyor. Türkiye içinde eyleme karışmamış örgüt üyeleriyle ilgili yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi de muhtemel.

Üst düzey isimler için ‘üçüncü ülke’ formülü

Üst düzey PKK’lı isimlerin durumu için ise “üçüncü ülke formülü” öne çıkıyor. Aynı zamanda infaz düzenlemeleri ve ceza indirimiyle ilgili adımların da ikinci aşamada atılabileceği belirtiliyor.

DEM Parti Öcalan için adım bekliyor

DEM Parti ise Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki koşullarına ilişkin iyileştirme beklentisini sürdürüyor. Parti kaynakları, sürecin kalıcı barışa evrilmesi için bu yönde somut adımlar atılması gerektiğini savunuyor.

