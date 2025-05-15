Putin, Türkiye’ye gelecek mi?

Kremlin, Ukrayna ile Rusya arasında 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da yapılması planlanan barış görüşmelerine katılacak isimleri duyurdu. Açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmelere katılmayacak. Rus heyetinin başında Kremlin danışmanı Vladimir Medinski yer alacak.

Zelenski kararını Putin’e bağladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul’daki görüşmelere ancak Putin’in katılması durumunda katılacağını söylemişti. Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, “Rusya’dan kimin geleceğini görmek istiyorum, sonra Ukrayna olarak atacağımız adımlara karar vereceğim” ifadelerini kullandı.

Trump da katılmıyor

Daha önce Putin katılırsa İstanbul’a gidebileceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’ın da görüşmelere katılmayacağı belirtildi. Trump’ın yerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel temsilciler Steve Witkoff ile Keith Kellogg toplantılarda hazır bulunacak.

Görüşme saati belli oldu

Rus TASS ajansının haberine göre, İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenecek görüşmeler 10.00’da başlayacak ve basına kapalı olacak. Bu, Rusya ile Ukrayna arasında Mart 2022’den bu yana ilk doğrudan temas olacak.

Putin’in önerisiyle başlamıştı

Geçtiğimiz pazar günü Putin, İstanbul’da ön koşulsuz bir görüşme yapılmasını önermişti. Ardından Zelenski, şahsen katılacağını açıklamış ve Putin’i Türkiye’ye davet etmişti. Ancak Kremlin, Putin’in katılımına dair nihai kararın daha sonra açıklanacağını bildirmişti.

