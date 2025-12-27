İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İBB’ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma çerçevesinde Albayrak hakkında gözaltı işlemi uygulandığı öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri işlem yaptı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ı gözaltına aldı. Operasyona ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Remzi Albayrak kimdir?

1964 yılında Eski Yugoslavya’nın Sancak bölgesinde doğan Remzi Albayrak, 1969 yılında Türkiye’ye göç etti. Şehit Kamil Balkan İlkokulu, Oğuzhan Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birlik ve kurumlarında görev yapan Albayrak, 2010 yılında Albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik görevi süresince Bosna-Hersek’teki savaş sırasında NATO’nun SFOR karargâhında, Almanya’nın Heidelberg kentinde bulunan 7’nci Amerikan Ordusu (LANDCENT) bünyesinde ve ABD’nin San Antonio kentindeki Lackland Air Force Base’de yurt dışı görevlerde bulundu.

