Rezan Epözdemir adliyede

Türkiye’nin konuştuğu kritik davalarda görev alan avukat Rezan Epözdemir, pazar günü gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. İfade vermeyen Epözdemir, hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak savcıya açıklama yapacak. Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Avukat Rezan Epözdemir’in mallarına şu ana kadar el konma kararı verilmedi” ifadelerini kullandı.

Rezan Epözdemir’in sadece aracına el konuldu

Erdinç, paylaşımında “Sadece aracına, usulsüz çakar kullanımı nedeniyle 1 ay süreyle el konuldu. Ayrıca, bu nedenle yani çakarlı araç kullanmaktan şoförünün ehliyetine cezai işlem yapıldı. Bir süre ehliyetine el kondu” dedi.

Pasaportuna el konuldu, ofisinde arama yapıldı

Soruşturma kapsamında Rezan Epözdemir’in pasaportuna el konulduğu, Levent’teki iş yerinde emniyet güçlerinin arama yaptığı belirtildi.

Hakkındaki suçlamalar

Epözdemir’in, rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

