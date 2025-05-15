Rusya, Zelenski’ye hakaret etti

İstanbul’da yapılacak barış müzakereleri öncesinde tansiyon yeniden yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya’ya sert sözlerle yüklendi.

Zelenski: Gönderdikleri heyet göstermelik gibi

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış görüşmelerine ciddi yaklaşmadığını öne sürerek, “Rusya’dan görüşmelere kimin katılacağı konusunda resmi bir bilgilendirme yapılmadı ama göstermelik gibi duruyor” ifadelerini kullandı. Zelenski’nin bu sözleri, müzakere sürecine gölge düşürecek nitelikte yorumlandı.

Zaharova: Soytarı, ezik, eğitimsiz

Zelenski’nin açıklamasına Rusya cephesinden gecikmeyen ve oldukça sert bir yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Burada okuduğum kadarıyla, Zelenski, Rus heyetinin düzeyini ‘süs amaçlı’ olarak nitelendirmiş. Heyetin başında Venediktov, heyette Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Savunma Bakanlığı temsilcisi ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Daire Başkanı var.

Kim böyle bir heyete ‘göstermelik’ gibi bir kelime kullanır? Bir soytarı mı? Bir ezik mi? Hiçbir şekilde hiçbir eğitimi olmayan biri… İktidara medya desteğiyle gelmiş birinin, bu seviyedeki insanları küçümsemesi neye dayanıyor? Kim olursa olsun birinin profesyonelliğini sorgulayabilir mi? Bu kişi, böyle konuşmaya hakkı olmayan biridir.”

Zaharova’nın bu ifadeleri, iki ülke arasında süren gerginliğin diplomatik alana da sıçradığını gösterdi.

Müzakereler öncesi tablo netleşiyor

Taraflar müzakereler için İstanbul’da bir araya gelmeye hazırlanırken, açıklamaların tonu görüşmelerin atmosferini şimdiden etkilemiş durumda. Putin’in toplantıya katılmayacağı duyurulurken, Ukrayna lideri Zelenski ise sadece Putin’in gelmesi halinde İstanbul’daki görüşmelere katılacağını daha önce ifade etmişti.