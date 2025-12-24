Sadettin Saran’dan Adli Tıp raporu sonrası açıklama

Hakkında kamuoyuna yansıyan test iddiaları sonrası Sadettin Saran, yazılı bir açıklamayla iddialara yanıt verdi. Saran, açıklamasında iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kendisine yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.

Sadettin Saran: Hiç kullanmadım

Sadettin Saran’ın açıklamasında, “Hakkımda kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.

Söz konusu iddialar şahsımı hedef almakla birlikte, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları da yıpratmayı amaçlamaktadır. Her türlü numuneyi yeniden vermeye hazırım. Testlerin Adli Tıp Kurumu nezdinde tekrarlanmasını savcılıktan resmi olarak talep edeceğiz.

Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında yapılacak tüm analizlerin en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak ve elde edilecek sonuçların tamamını kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

Ayrıca, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı bilgilerin eş zamanlı ve koordineli şekilde medyada yer alması, ayrıca değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur. Bu sürecin tüm yönleriyle takipçisi olacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm” ifadelerini kullandı.

