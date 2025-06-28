Schengen vizesi eğitim hayallerini vurdu: 50 bini aşkın öğrenci mağdur

Avrupa Birliği ülkelerine girişte zorunlu olan Schengen vizesi, son dönemde öğrenciler için çileye dönüştü. Randevu bulamayan, evrak yetiştiremeyen ya da başvurusu reddedilen öğrenciler, aylar süren bekleme süreleri sonunda burs ve eğitim haklarını kaybediyor. Geçtiğimiz yıl bu süreçte mağdur olan öğrenci sayısı 50 bini aştı.

En çok vize mağduriyeti Almanya ve İtalya’da

Yurtdışında üniversite eğitimi hayali kuran gençlerin karşısına en büyük engel, vize başvuru süreçlerinde çıkıyor. NTV’nin haberine göre özellikle Almanya ve İtalya’ya başvurularda sorunların yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu iki ülkeye eğitim amacıyla gitmek isteyen yaklaşık 23 bin öğrencinin vize sürecinde mağduriyet yaşadığı bildirildi.

Vize konusunda randevu krizi, evrak engeli, red cevapları

Öğrenciler vize başvurusu için aylar öncesinden randevu almaya çalışsa da, konsoloslukların ve aracı kurumların yoğunluğu nedeniyle işlemler ileri tarihlere sarkıyor. Bazı başvurular zamanında değerlendirilemediği için vize onayı geç geliyor, bazıları ise doğrudan reddediliyor. Onay alsalar bile sürecin uzunluğu nedeniyle birçok öğrenci burs veya kayıt sürecini kaçırıyor.

Eğitim danışmanlarından kampanya

Yurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği, yaşanan sorunların çözümü için öğrencilere vize sürecinde öncelik tanınmasını talep ediyor. Dernek Başkanı Osman Yılmaz, “Belki ilkokuldan itibaren hayalini kurdukları bir eğitim için hazırlanıyorlar. Ancak konsolosluklardaki randevu sıralamaları nedeniyle bu hayaller riske giriyor. Eğitim için yurt dışına çıkacak kişilere kolaylık sağlanmalı” dedi.

Mağduriyet büyüyor, sesler yükseliyor

Derneklerin ve öğrenci ailelerinin çağrıları giderek artarken, sürecin hızlandırılması için diplomatik girişimlerin artırılması bekleniyor. Avrupa ülkeleriyle olan vize anlaşmalarının gözden geçirilmesi ve eğitim amaçlı başvurulara özel kolaylıkların sağlanması talepler arasında.