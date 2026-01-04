Trump’a kendi ülkesinde de büyük tepki

Morgan Freeman da Trump’ı protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump’a, Venezuela’ya yönelik saldırısı nedeniyle ülkesinde de büyük tepki var. Ünlü aktör Morgan Freeman, kendisinin de katıldığı New York kentinde yapılan protesto yürüyüşünden görüntü paylaştı. Bu arada Kamala Harris de Trump’ı adeta yerden yere vurdu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik saldırısına sert sözlerle yüklendi. Harris, söz konusu adımların ABD’nin güvenliğini ya da ekonomik gücünü artırmadığını belirterek, müdahalenin hem hukuka aykırı hem de stratejik açıdan yanlış olduğunu ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “acımasız ve gayrimeşru bir diktatör” olduğunu söyleyen Harris, buna rağmen bu durumun ABD’nin attığı adımları haklı çıkarmadığını vurguladı. Daha önce “rejim değişikliği” ya da enerji gerekçesiyle başlatılan müdahalelerin kaosla sonuçlandığını hatırlatan Harris, bu süreçlerin bedelini Amerikan ailelerinin ödediğini söyledi.

“ABD askerleri riske atılıyor”

Trump yönetiminin Venezuela politikasının uyuşturucu ile mücadele ya da demokrasiyle ilgisi olmadığını dile getiren Harris, asıl motivasyonun petrol ve Trump’ın bölgede “bölgesel güç” rolü oynama isteği olduğunu savundu. Harris ayrıca, Trump’ın hüküm giymiş bir uyuşturucu kaçakçısını affetmesini ve Venezuela’daki meşru muhalefeti dışlayarak Maduro’ya yakın isimlerle temas kurmasını da eleştirdi.

Eski başkan yardımcısı, bu politikaların ABD askerlerini riske attığını, milyarlarca dolarlık kamu kaynağının harcandığını ve bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiğini belirterek, buna karşın ortada ne açık bir hukuki yetki ne de net bir çıkış planı bulunduğunu ifade etti.

Harris açıklamasında, ABD’nin önceliğinin yeni dış müdahaleler değil; çalışan ailelerin yaşam maliyetlerini düşüren, hukukun üstünlüğünü esas alan, müttefiklerle ilişkileri güçlendiren ve Amerikan halkını merkeze alan bir liderlik anlayışı olması gerektiğini vurguladı.