Trump’tan Türkiye mesajı: Cuma günü gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği basın toplantısında, programına bağlı olarak Cuma günü Türkiye’ye gelebileceğini söyledi. Trump, “Uygun olması durumunda Cuma günü Türkiye’ye gidebilirim” ifadesini kullandı.

Bu açıklamasıyla Trump, daha önce net bir ziyaret planı olmadığını ancak gelişmelere göre karar verebileceğini duyurdu.

Putin gelmiyor, Trump değerlendirmede

Daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gelmesi halinde kendisinin de İstanbul’daki görüşmelere katılabileceğini belirten Trump, Putin’in katılmama kararının ardından ihtiyatlı bir tavır sergiliyor.

Putin, Türkiye’deki müzakerelere katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Vladimir Medinsky başkanlığında bir heyet görevlendirdi. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Askeri İstihbarat Başkanı Igor Kostyukov yer alıyor.

2022’deki görüşmelerden bu yana ilk temas

Medinsky, Şubat 2022’de başlayan savaşın hemen ardından İstanbul’da yapılan ancak sonuçsuz kalan görüşmelere de liderlik etmişti. Bu hafta düzenlenen İstanbul müzakereleri, Rusya ve Ukrayna’nın 2 yıl aradan sonra yeniden doğrudan temas kurduğu ilk zirve olma özelliğini taşıyor.

Trump’ın olası Türkiye ziyareti, sürece siyasi destek anlamı taşıyabilir.

