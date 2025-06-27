Yalçındağ: Vize sorunu artık utanç verici bir bariyer

Avrupa Birliği ülkeleriyle ekonomik ilişkileri ilerletmek isteyen Türk iş dünyası, Schengen vizesi engeline takılmaktan bıktı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa İş Konseyleri Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, AB ülkelerine çağrıda bulunarak, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarının “utanç verici” boyutlara ulaştığını söyledi. Yalçındağ, “Bu yalnızca utanç verici değil, AB ile ilişkilerimizi ve geleceğe dair umudumuzu zedeleyen kronikleşmeye başlamış bir problemdir” ifadelerini kullandı.

“Bu başlığı konuşmaktan sıkıldık”

DEİK olarak AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Yalçındağ, buna karşın vize sorununun her seferinde önlerine çıkan bir duvar olduğunu belirtti. “Vize meselesi artık konuşmaktan sıkıldığımız bir başlık ve aşmaya çalışmaktan yorulduğumuz bir bariyer haline geldi” dedi.

Yalçındağ, “İstikrarsızlık, savaş ve güvenlik tehditlerine rağmen birçok ülke vatandaşının Avrupa’ya rahatça seyahat edebildiği bir dönemde, Türk vatandaşlarının bu hakkı kullanamaması yalnızca siyasi değil, insani bir sorundur” değerlendirmesinde bulundu.

“34,2 milyar dolar yatırımımız var, halen vize engeliyle uğraşıyoruz”

Yalçındağ, Türk firmalarının Avrupa’da yalnızca ticaret değil, doğrudan yatırımcı ve işveren olarak yer aldığını hatırlattı: “AB ülkelerinde 34,2 milyar dolar sermayemiz var. Enerjiden dijital teknolojilere, ulaşımdan savunmaya kadar birçok sektörde işbirliği yapıyoruz. Ama bütün bu işbirliği başlıkları, öncesinde bir vize engelinin çözülmesini bekliyor.”

“Asıl sorun kriterler değil, Avrupa’nın isteksizliği”

AB’nin Türkiye’ye vize serbestisi için öne sürdüğü kriterlerin bazı ülkeler için uygulanmadığını vurgulayan Yalçındağ, “Bürokratik yapıya entegrasyonu mümkün olmayan ama vize serbestisi tanınan ülkeler var. Bu durum, Avrupalı dostlarımızın sorunun çözümüne yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Yalçındağ, Türkiye ile Avrupa arasında geçmişten kalan önyargıların artık aşılması gerektiğini de belirterek, “Geçmişin kalıplarından kurtulamazsak, bu çağın krizlerini fırsata çevirme şansımız da kalmaz” uyarısında bulundu.

“Vize meselesi tüm ajandaları gölgeliyor”

Türk iş dünyasının her görüşme öncesinde Schengen vizesi sorununu gündeme almak zorunda kaldığını belirten Yalçındağ, “Her defasında ajandamızda bulunan stratejik başlıklardan önce bu meseleyi konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu artık temcit pilavı gibi önümüze gelen bir konu haline geldi” dedi.

“Daha güçlü ses bekliyoruz”

DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Eş Başkanı olarak görev yapan Yalçındağ, kısa süre sonra Almanya’nın AB nezdindeki büyükelçisi olarak görev yapacak olan AB Delegasyonu Temsilcisi Thomas Ossowski’nin vize uygulamasını “utanç verici” olarak tanımlamasını da önemli buldu. “Geç kalmış ama memnuniyet verici bir çıkış” diyen Yalçındağ, özellikle AB ülkelerinin Türkiye’deki diplomatik temsilcileri ve Avrupalı iş insanlarının bu konuyu daha güçlü bir sesle gündeme taşımasını istedi.

