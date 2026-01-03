Venezuela’da peş peşe patlamalar!

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta cumartesi günü sabaha karşı art arda patlamalar meydana geldi. Yerel saatle yaklaşık 01.50 sıralarında duyulan ilk patlamanın ardından kent genelinde en az yedi patlama sesi işitildi. Patlamalar, şehirde kısa süreli paniğe neden oldu.

Bazı bölgeler elektriksiz kaldı

Olay anına tanıklık eden gazeteciler, patlamaların ardından Karakas’ın bazı semtlerinde elektriklerin kesildiğini bildirdi. Kentte görev yapan basın mensupları, patlamalardan sonra alçaktan uçan hava araçlarının seslerinin duyulduğunu aktardı. Patlamalardan birinin etkisinin oldukça güçlü olduğu ve binalarda sarsıntı hissedildiği ifade edildi.

Yetkililerden henüz resmi açıklama yok

Patlamaların nedeni hakkında ilk etapta resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik güçleri ve yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtilirken, patlamaların askeri ya da güvenlik kaynaklı olup olmadığına dair net bilgi paylaşılmadı.

Venezuela üzerinde ABD baskısı yeniden gündemde

Yaşanan gelişmeler, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda Venezuela’daki uyuşturucu kaçakçılığı ağlarına karşı yeni adımlar atılacağını ve kara hedeflerine yönelik operasyonların “yakında” başlayabileceğini açıklamıştı. Trump, ekim ayında CIA’in Venezuela içinde faaliyet yürütmesine onay verdiğini de duyurmuştu.

Maduro yönetimine yönelik baskı artıyor

Washington yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro üzerindeki siyasi ve diplomatik baskıyı uzun süredir sürdürüyor. Patlamaların bu süreçle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmezken, ABD yönetimi konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Soruşturma sürüyor

Uluslararası ajanslara yansıyan bilgilere göre, patlamaların ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerin doğrulanması için çalışmalar devam ediyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamaların ardından olayın nedeni ve kapsamının netleşmesi bekleniyor.

