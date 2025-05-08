X platformundan Ekrem İmamoğlu açıklaması

İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının engellenmesiyle ilgili olarak sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) bir açıklama yaptı. Şirket, alınan kararı uygulamak zorunda kaldıklarını ancak bu karara kesinlikle katılmadıklarını vurguladı.

Açıklamada, “Kararı uygulamakla birlikte karara kesinlikle katılmıyor ve itiraz ediyoruz” denilerek, söz konusu yasal zorunluluklara uyulmaması durumunda tüm platformun erişime kapatılması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalındığı ifade edildi.

“Acil durumlarda bilgiye erişim engellenmemeli”

X, Türkiye’de erişimin devam etmesinin özellikle acil durumlarda ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Açıklamada, “Türkiye’de erişimi sürdürmenin, özellikle acil durumlarda ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim için hayati olduğuna inanıyoruz” ifadesi yer aldı.

X platformunun bu açıklaması, hem içerik engellemelerine karşı pozisyonunu yeniden ortaya koyması hem de Türkiye’deki sosyal medya sansürüne dair tartışmaları yeniden gündeme taşıması açısından dikkat çekti.