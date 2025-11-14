Yasemin Minguzzi piyano başına geçti

Yasemin Minguzzi’den Muazzez Abacı’ya veda

24 Ocak 2025’ta kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy‘deki hareketli bir sokak pazarında tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradıktan sonra yoğun bakım ünitesine kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetmişti.

Aylar süren yargılamanın ardından 21 Ekim’de görülen davada Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan Berkay Budak ve Umutcan Baba Hakkında ‘Çocuğun kasten öldürülmesi’ suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sanıklarda pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı, Ayberk Doğan ve Kerim Özbağ hakkında ise “çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım”dan beraat ve tahliye edilmelerine karar verildi.

Evladının acısına dayanamayan ve beraat kararlarına isyan eden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, 11 gündür hastanede tedavi görmesinin ardından aylar sonra piyanonun başına geçti.

Yasemin Minguzzi, videonun altına da şu notu düştü: Hastane tedavi sürecimin 11. gününde, yaşadığım derin acı nedeniyle uzun zamandır dokunamadığım, tuşlarına basmaya dahi cesaret edemediğim piyanonun başına – değerli doktorlarımın tavsiyesi ve isteği üzerine – geçtim. Işıklarda uyu Ahmet’im… Canım oğlum.

Başarılı bir sanatçı olan Yasemin Minguzzi, piyanonun tuşlarına dokunmasının ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği Sanatçısı Muazzez Abacı’nın “Vurgun” adlı eserini seslendirdi.

Yasemin Minguzzi’nin piyano performansının yanı sıra sesinin güzelliğiyle de dikkat çekti.