Zelenski’den Ankara açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 15 Mayıs Çarşamba günü Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de İstanbul’daki barış görüşmelerine katılması durumunda Ankara’dan İstanbul’a geçebileceğini belirtti.

Zelenski ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın da İstanbul’daki müzakerelere davet edildiğini söyledi. “ABD Başkanı’nın kararını henüz bilmiyorum ama katılımını teyit ederse, bunun Putin’in gelmesi için itici güç olacağını düşünüyorum” diyen Zelenski, olası müzakerelere yönelik umutlu mesajlar verdi.