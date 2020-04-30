Haberleri Ronaldo mu sızdırdı?

Paulo Dybala’nın koronavirüs (Covid-19) testinin 4. kez pozitif çıkmasıyla ilgili haberlerin yayılmasının arkasında, İtalya’ya dönmek istemeyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun olduğu iddia edildi.

Ajansspor’un İtalyan basınından derlediği habere göre Juventus’un Arjantinlisi Dybala’nın koronavirüs testinin 4. kez pozitif çıkmasının basına sızdırılmasında Ronaldo’nun parmağı var.

Halihazırda ülkesi Portekiz’de bulunan Ronaldo’nun İtalya’ya dönmek istemediği ve bu nedenle de menajeri vasıtasıyla Dybala’nın testinin pozitif çıktığı haberini yaydığı kaydedildi.

Arjantinli yıldız hakkındaki haberin ilk olarak İspanyol basınında yer almasının tesadüf olmadığı, Ronaldo’nun İspanya’daki güçlü medya bağlantılarının varlığına dikkat çekildi.

İtalyan medyasında çıkan haberlerde, Juventus’un yabancı futbolcularını ülkeye geri çağırdığı belirtilmişti.