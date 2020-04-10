Hala askeri tatbikat derdinde

Koronavirüs salgınının ülkeye sıçramadığı konusunda ısrarcı olan Kuzey Kore, bir aydır hız kesmeden devam ettiği tatbikatların sonuncusunu da gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bu tatbikatı yerinden izledi. Kim’in koronavirüs için herhangi bir tedbir almadığı görüldü.

Resmi haber ajansı KCNA’ın aktardığına göre, ufak çaplı bu tatbikatta piyade birlikleri belirlenen hedefleri havan topu atışlarıyla vurdu. KCNA, bu tatbikatın ‘ülkenin savunma kapasitesini daha da kuvvetlendirmek’ amacıyla yapıldığını aktardı.

KCNA, “Yüce Liderin doğrudan rehberliği altında gerçekleştirilen ateşleme tatbikatına katıldıkları için tüm alt birimlere ve topçu erlerine çok yüksek askeri ruh ve coşku hâkimdi” ifadelerini kullandı.

Daha önceki tatbikatlarda kısa menzilli balistik füzeler ateşlenmişti.

Öte yandan bu son tatbikat, ülkedeki en yüksek yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi’nin yıllık toplantısı öncesinde gerçekleşti. Bugün toplanacak olan Meclis’te, Kuzey Kore’nin farklı bölgelerinden beş yıllık dönem için seçilmiş 687 delege yer alıyor.