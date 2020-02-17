Halep Havalimanı 7 yıl sonra açılıyor

Suriye ordusunun Halep vilayetinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından, Halep Uluslararası Havalimanı’nın yeniden açıldığı açıklandı. Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hammud, ilk uçuşun çarşamba günü yapılacağını söyledi.

Havalimanında operasyonların yeniden başladığını duyuran Hammud, çarşamba günü Şam’dan kalkan bir uçağın Halep’e iniş yapacağını belirtti. Suriyeli bakan, önümüzdeki günlerde Halep’ten Şam’a ve Mısır’ın başkenti Kahire’ye de uçuşların başlayacağını açıkladı.

Halep Uluslararası Havalimanı’nın, ülkedeki iç savaştan önce Suriye Havayolları’nın Şam’dan sonraki ikinci üssüydü. 2013’te silahlı muhaliflerin Halep’i ele geçirmesi sonrası kapanan havalimanında, Suriye ordusunun 2017’de Halep’in doğusunu tekrar ele geçirmesi sonrası bir deneme uçuşu yapılmıştı.

Suriye ordusundan bu sabah yapılan açıklamadaysa, Halep kırsalındaki çok sayıda köyün silahlı militanlardan geri alındığı ve vilayetin tamamında kontrolün Suriye ordusuna geçtiği belirtilmişti.