Halk parklarda dolaşmaya devam edince ordu devreye girdi!

Güney Doğu Asya’nın en çok koronavirüs vakasına sahip ülkesi Malezya’da ordu karantina uygulamalarına yardım etme kararı verdi.

Savunma Bakanı İsmail Sabri yaptığı açıklamada halktan hareketlerini kısıtlanmasının istenmesine rağmen insanların parklarda yürüyüşe çıkmaya, restoranlarda yemek yemeye devam etmesi üzerine bu kararın alındığını belirterek “Ordunun yardımıyla karantina yaptırımlarını daha iyi uygulayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Binden fazla koronavirüs vakasının bulunduğu malezya’da bu vakaların birçoğu Şubat ayında Kuala Lumpur yakınlarındaki bir camideki toplantıdan kaynaklandı.

Şimdiye kadar iki kişinin hayatını kaybettiği Malezya’da hükümet tüm işletmelerin, okulların, devlet dairelerinin ve dini kurumların kapatılmasını içeren 2 haftalık karantina ilan etmişti.