Hangi ülke kaç test yapıyor? İşte çarpıcı veriler
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 64 bini geçerken vaka sayısı ise 1 milyon 200 bin oldu.
4 Nisan gün bitimi itibariyle en çok vaka 302 bin 919 ile ABD’de kaydedilirken bu ülkeyi sırasıyla 124 biner vakayla İspanya ve İtalya, 95 bin vakayla Almanya, 90 bin vakayla Fransa, 81 bin vaka ile Çin, 55 bin vakayla İran, 42 bin vakayla Birleşik Krallık ve 23 bin 934 vakayla Türkiye izliyor.
Ülkelerin test sayıları nasıl?
Dünyadaki koronavirüs vakalarıyla ilgili verileri anlık olarak aktaran worldometers internet sitesine ülkelerin yaptıkları test sayılarını gösteren bir sekme de eklendi.
Buna göre en fazla vaka bildiren ülkelerin test sayıları şöyle;
ABD: 1,547,288
İspanya: 355,000
İtalya: 657,224
Almanya: 918,460
Fransa: 224,254
Çin: Bildirmedi
İran: 80,000 (55 bin 743 olan vaka sayısının test sayısına göre çokluğu dikkat çekiyor)
Birleşik Krallık: 183,190
Türkiye: 161,380 (Türkiye 4 Nisan’da 19 bin 664 ile en yüksek günlük test sayısına ulaştı)
İsviçre: 153,440
Belçika: 62,867
Test sayılarını açıklayan ülkelerden çarpıcı örnekler
Bu arada salgınla mücadelesinde çok test yapmasıyla salgını kontrol alabildiği söylenen Güney Kore’nin 455 bin test yapması dikkat çekti. Ülkede onaylanmış 10 bin 156 koronavirüs vakası ve 177 ölüm var.
14 bine yakın vakası olan Kanada’nın da 302 bin test sayısı ciddi bir rakam olarak görünüyor.
Son günlerde vaka sayılarının artmaya başladığı Rusya da 639 bin test yaptığını iddia ediyor.
Salgının kontrol altına alınmaya başladığı 5 bin 550 vakalı Avustralya da 285 bin test yapmış durumda.
Vaka sayısının azlığıyla dikkat çeken dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan ise 116 bin test yaptığını bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin bildirdiği 220 bin test sayısı da çarpıcı. Ülkede 1505 vaka bulunuyor.
Asya ülkelerinden Vietnam da 75 bin teste karşılık sadece 240 pozitif vaka bildirdi.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Hangi ülke kaç test yapıyor? İşte çarpıcı veriler
- Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı arttı
- Son Dakika: Test sayısı 20 bine yükseldi, yeni vaka 3 bin 13
- Vali karar aldı: Toplu taşıma 15 gün yasak
- Başbakanın yakın koruması koronavirüs kurbanı
- Sağlık Bakanı açıkladı: Yavaşlama aşaması başladı
- Sokağa çıkma kısıtlamaları kaç kişiyi kapsıyor?
- Çığır açan uygulama! Evdeki koronavirüs hastaları böyle kontrol ediliyor
- Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği “immün plazma tedavisi” nedir?
- Tedbirler işe yaradı: O ülkede vakalar artık sabit