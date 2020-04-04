Hangi ülke kaç test yapıyor? İşte çarpıcı veriler

4 Nisan gün bitimi itibariyle en çok vaka 302 bin 919 ile ABD’de kaydedilirken bu ülkeyi sırasıyla 124 biner vakayla İspanya ve İtalya, 95 bin vakayla Almanya, 90 bin vakayla Fransa, 81 bin vaka ile Çin, 55 bin vakayla İran, 42 bin vakayla Birleşik Krallık ve 23 bin 934 vakayla Türkiye izliyor.

Ülkelerin test sayıları nasıl?

Dünyadaki koronavirüs vakalarıyla ilgili verileri anlık olarak aktaran worldometers internet sitesine ülkelerin yaptıkları test sayılarını gösteren bir sekme de eklendi.

Buna göre en fazla vaka bildiren ülkelerin test sayıları şöyle;

ABD: 1,547,288

İspanya: 355,000

İtalya: 657,224

Almanya: 918,460

Fransa: 224,254

Çin: Bildirmedi

İran: 80,000 (55 bin 743 olan vaka sayısının test sayısına göre çokluğu dikkat çekiyor)

Birleşik Krallık: 183,190

Türkiye: 161,380 (Türkiye 4 Nisan’da 19 bin 664 ile en yüksek günlük test sayısına ulaştı)

İsviçre: 153,440

Belçika: 62,867

Test sayılarını açıklayan ülkelerden çarpıcı örnekler

Bu arada salgınla mücadelesinde çok test yapmasıyla salgını kontrol alabildiği söylenen Güney Kore’nin 455 bin test yapması dikkat çekti. Ülkede onaylanmış 10 bin 156 koronavirüs vakası ve 177 ölüm var.

14 bine yakın vakası olan Kanada’nın da 302 bin test sayısı ciddi bir rakam olarak görünüyor.

Son günlerde vaka sayılarının artmaya başladığı Rusya da 639 bin test yaptığını iddia ediyor.

Salgının kontrol altına alınmaya başladığı 5 bin 550 vakalı Avustralya da 285 bin test yapmış durumda.

Vaka sayısının azlığıyla dikkat çeken dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan ise 116 bin test yaptığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin bildirdiği 220 bin test sayısı da çarpıcı. Ülkede 1505 vaka bulunuyor.

Asya ülkelerinden Vietnam da 75 bin teste karşılık sadece 240 pozitif vaka bildirdi.