Hava sıcaklığı artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, diğer yerlerde az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2-5 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.