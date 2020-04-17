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Hava sıcaklığı artıyor

Türkiye genelinde hava sıcaklığının bugünden itibaren 2-5 derece artması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

NationalTurk 17/04/2020
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, diğer yerlerde az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2-5 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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