Havayolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkarıyor

Koronavirüs salgını turizm sektörüne darbe vurmaya devam ediyor. İngiliz Virgin Atlantic, coronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’de 3 bin kişiyi işten çıkaracak ve Londra Gatwick Havalimanı’ndaki faaliyetlerini durduracak.

Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı şirket pandemi sırasında Gatwick hizmetlerini askıya aldı ve yeniden başlamayacaklarını duyurdu.

Birleşik Krallık hükümetine acil kredi başvurusunda bulunan Virgin Atlantic 2022 yazında uçak filosunun büyüklüğünü 45’ten 35’e düşürmeyi planladığını da açıkladı.

Şirket, 2020 yılı sonuna kadar pandemi öncesi uçuş kapasitesinin yaklaşık %60’ını geri kazanmayı umuyor.