Havuz ve denizlerde koronavirüs riski var mı?

Yaklaşan yaz mevsimi öncesinde hayatı normalleştirme çalışmaları devam ediyor. Bilim adamlarının genel görüşü ise klorlanmış havuz veya denizden koronavirüsün bulaşmayacağı yönünde.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu yıl yaz mevsiminin önceki yıllara göre durağan geçeceğini belirterek “Şu anda yapacağımız kısıtlamalar, temas izolasyonları, kendimizi evde karantinaya almamız bizim yazı daha rahat bir şekilde geçirmemizi sağlayacaktır” dedi.

Prof. Tezer koronavirüsün havuzlarda bulaşmadığını öne sürerek “Zaten bu virüs doğada da çok uzun süre kalabilen bir virüs değil. Özellikle havuz gibi klorlu yerlerde de virüsün öleceğini biliyoruz. Sosyal mesafemizi koruduğumuz müddetçe, kalabalık halde bulunmadığımız sürece denize girmememiz için bir sebep yok” diye konuştu.