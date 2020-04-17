Hayal kırıklığı mı? Piyasada olan ve Covid-19 için de daha önce tartışılan ilacı açıkladı

Türkiye’de ve dünyada koronavirüs aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı’dan heyecanlandıran açıklama geldi.

Ercüment Ovalı, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

”1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim”.

Piyasada olan bir ilaç: Pulmozyme

Ancak Ercüment Ovalı yeni bir ilaç değil, zaten piyasada olan bir etken madde açıkladı. Dornase Alfa adlı etken maddeyi içeren Pulmozyme isimli ilaç dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Roche tarafından üretiliyor.

Dornaz Alfa ya da İngilizce literatürdeki adıyla Dornase Alpha, aslında yaygın görülmeyen bir solunum hastalığı olan “kistik fibroz” vakalarında bulunan bir tür etken madde. Dornaz Alfa etken maddesi, bu hastaların balgamlarında bulunan DNA’yı hidrolize ederek katılaşan mukozayı akışkan hale getirir.

Bu madde, solunum yollarını rahatlattığı keşfedildikten sonra, Pulmozyme gibi isimlerle ilaç şeklinde alınabilmesi için yapay olarak da üretilmiştir. Bu sayede sadece kistik fibroz hastaları değil, benzer sorunlar yaşayan diğer hastalarda da kullanılmıştır. Yapılan son dönem çalışmalarıyla Dornaz Alfa’nın koronavirüsün neden oluğu Covid-19 hastalığına karşı da etkili olabileceği de daha önce birçok kez tartışılmıştı.

Prof. Çağhan Kızıl, Ercüment Ovalı’nın paylaşımına yaptığı yorumda “Umut tacirliği her devir yaşanan şey. “Klinik çalışma yapılsın” deniyor. Fransa’da COVID için klinik çalışmada zaten kullanılan bir ilaç bu. Üzerine yayınlar var. Labda çalışılan şey etkili olsa da ilaç anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.

Prof. Taner Demirer ise şunları söyledi:

“Bu yeni bir ilaç değil. Yıllardır kistik fibrozisin tedavisinde kullanılıyor. Eğer virüs üzerinde etkili olduğunu iddia ediyorsanız hemen yayınlayın görelim. Takiben intaniyeciler hastalar üzerinde denerler.”

Bilkent Üniversitesi Profesörü Urartu Şeker ise Ovalı’nın paylaşımının ardından dornaz alfa ile ilgili yapılan çalışmaları ve daha önce çıkan haberleri aktardı;