Hayatını kaybeden eczacıların sayısını açıkladı

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Sözcü’den Mehmet Andaç’a koronavirüs gelişmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koruyucu ekipman desteğinin henüz devlet tarafından karşılanmadığını belirten Çolak, “Bu da eczacılarımızı hem ekonomik açıdan zora düşürüyor hem de bulaş riskini artırıyor. Bu yoğun süreçte eczacılarımız bazı açılardan yıpratıldı ve Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlarca denetlendi. Bunu tasvip etmiyoruz. Eczanelere yapılmış olan denetimler, birer sağlık merkezi olan eczanelerimizi kamuoyunda fırsatçı konumuna düşürüyor. Bunun yanı sıra SMS kodu henüz kendisine iletilmemiş vatandaşlarımız, eczanelere gelerek maske soruyor. Bu da eczanelerimizde yoğunluğu ve bulaş riskini artırıyor” dedi.

Çolak, ‘Koronavirüs sürecinde kaç eczacıda ve eczane çalışanında vaka görüldü? Hayatını kaybedenler oldu mu?’ sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“4 eczacımızın hastanede tedavi gördüğünü, 12 eczacımızın evinde karantinada olduğunu, 3 eczane çalışanımızın hastanede tedavi gördüğünü, 25 eczane çalışanımızın ise evinde karantinada olduğunu biliyoruz. Bugüne dek yaşamını yitiren eczacı sayımız ise 5. Buradan hayatını yitiren meslektaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hasta arkadaşlarımızın da acil şifa bulmasını temenni ediyorum.”

Ankara ve İstanbul’da başlayan maske dağıtım uygulamasının, 30 büyükşehir ve Zonguldak öncelikli olmak üzere tüm Türkiye’ye hızlı bir şekilde yayıldığını söyleyen Çolak, “Eczanelerimiz birer sağlık merkezi ve maske de tıbbi bir ürün. Bu bakımdan hizmete elbette hazırız. Ancak yaşanan bazı sıkıntılar mevcut. Mesaj gitmemiş vatandaşlarımız var, henüz maske ulaşmamış eczanelerimiz var. Oysa maske, içinden geçtiğimiz dönemde öncelikli ve olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Devletin ücretsiz maske dağıtımını halk sağlığı adına olumlu bir adım görmekle beraber, ücretsiz maskenin yanı sıra devlet tarafından belirlenecek sabit bir fiyatla maskelerin eczanelerden satın alınabileceği bir sistemin yükü hafifleteceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Maske konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Çolak, ayrıca, “Lütfen telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebiyle eczanelerimize gelmeyin. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize geldiğinizde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterin. Koruyucu yöntemleri de unutmayın” dedi.

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