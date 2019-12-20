HDP’den istifa! TBMM’de 10. parti

HDP Milletvekili Saliha Aydeniz Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP) geçti. Böylece Meclis’te temsil edilen siyasi parti sayısı 10’a çıktı.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, 24 Haziran seçimlerinde HDP’den Diyarbakır Milletvekili seçilen Saliha Aydeniz, partisinden istifa ederek DBP’ye üye oldu.

30 Kasım tarihinde yapılan 5. Olağan Kongresi’nde Eş Genel Başkanlığa seçilen Aydeniz’in katılımı ile DBP TBMM’deki 10. parti oldu.

DBP Eş Genel Başkanı seçilmesinin ardından Aydeniz, değişikliği Meclis Başkanlığı’na da bildirdi.

Meclis’te grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra, Saadet Partili 2, Türkiye İşçi Partili 2, Demokrat Partili 1 ve Büyük Birlik Partili 1 milletvekili bulunuyor.

Aydeniz’in de DBP’yi Meclis’te temsil etmesinin ardından Meclis çatısı altındaki siyasi parti sayısı 10’a çıkarken, 4 de bağımsız milletvekili bulunuyor.