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Hem çan hem ezan yasakladı

Yunanistan'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kilise çanları ve camilerde okunan ezanlar yasaklandı.

NationalTurk 10/04/2020
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Kanun hükmünde kararname ile 12 ile 20 Nisan tarihleri arasında ezanlar camilerdeki hoparlörlerden okunmayacak. Söz konusu karara ezan ve çan sesini duyan inananların cami veya kiliseye gitmeye kalkmaları gerekçe gösterildi.

Bu çerçevede Batı Trakya’da ilgili tarih aralığında camilerden ezanlar hoparlör ile aktarılamayacak ve çan çalınmayacak.

Ayrıca, cami ve mescitlerin ve kiliselerin kapılarının kapalı olması öngörülürken, bu konudaki sorumluluk din görevlilerine verildi.

Cenaze törenlerinde de sadece merhumun yakınları, din görevlisi ve defin işlemini yapacak kişiler yer alabilecek.

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