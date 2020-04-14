Hindistan’da karantina uzatıldı: Modi’nin vatandaşlarından 7 talebi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi bugün ülke çapındaki karantinayı 3 Mayıs’a kadar uzattığını açıkladı. 3 haftalık karantinaya rağmen ülkede koronavirüs vaka sayısı 10 bini geçti.

Modi, ulusal televizyonda yaptığı konuşmada, amaçlarının virüsün ülkenin yeni bölgelerine yayılmasını durdurmak olduğunu belirterek “3 Mayıs’a kadar her Hintli karantinada kalmak zorunda kalacak. Tüm Hintlilere koronavirüsün başka bölgelere yayılmasını durdurmayı rica ediyorum” dedi.

Başbakan Modi konuşmasını vatandaşlarından istekleriyle bitirdi;

1. Lütfen yaşlılara dikkat edin.

2. Sosyal mesafe kurallarını çiğnemeyin ve ev yapımı bez maskeleri kullanmayın.

3. Bağışıklık sisteminizi geliştirmek için ev ilaçları kullanın

4. Hükümetin Arogyasetu uygulamasını indirin. Uygulamaya Covid-19 hakkında bilgilerinizi girin.

5. Fakir insanlara dikkat edin.

6. Eğer bir işveren iseniz insanları kovmayın.

7. Doktorlar, hemşireler, polisler ve sanitasyon çalışanları gibi korona savaşçılarına saygı gösterin.