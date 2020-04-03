Hisseleri uçtu! Koronavirüs aşısı için Faz 2 deneyleri başlıyor

Koronavirüs aşı çalışmalarında de şirketlerin birbirleriyle yarışı devam ediyor. Son haberlere göre Koronavirüs aşısı için ikinci aşama deneyleri bu ilkbaharda başlayabilir.

ABD’li Moderna şirketi COVID-19 koronavirüs aşısı için yapılan insan denemelerinin bir sonraki ikinci aşamasına başlayabileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri %12 oranında artışla 33.20 dolara yükseldi. Faz 1 denemelerinin başlangıcında da şirketin hisseleri %24 değer kazanmıştı.

Moderna’nın kurucu ortağı ve başkanı Noubar Afeyan, CNBC’ye yaptığı açıklamada corona virüs aşısının ilerleyişine dair bir zaman çizelgesi koymanın zor olduğunu belirterek “İlk iki aşamanın ilkbaharda, belki de en geç yaz başında gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Beyaz Saray koronavirüs görev gücü üyesi olan Dr. Anthony Fauci, Moderna’nın mRNA-1273 aşısının, birinci aşamada klinik araştırmaya girdiğini söyledi.

İkinci aşama, yaş ve fiziksel sağlık gibi belirli özelliklere dayanarak farklı gruplarda yüzlerce kişilik denemeleri kapsıyor. Üçüncü aşamada ise aşının geniş kesimler üzerinde etkinliğini ölçmek ve güvenliğini test etmek için binlerce kişiye aşı yapılıyor.

Fauci’ye göre, halk tarafından kullanılmak üzere bir koronavirüs aşısı oluşturmak hala 12 ila 18 ay uzaklıkta. Ancak bu sürenin benzer aşıların geliştirilmesinde geçen zamandan çok daha kısa olduğunu belirtiyor.

Çarşamba günü Beyaz Saray brifinginde Fauci, “Hala birinci aşamadayız. Test etmemiz gereken üç doz vardı. İlk iki dozdan geçtik. Şu anda en yüksek dozdayız” ifadelerini kullandı.

Johnson & Johnson Eylül ayında koronavirüs aşısında yeni aşamaya geçiyor

Moderna şirketi şimdilik aşı bulmak için mücadele eden diğer sağlık şirketlerinin önünde. Johnson & Johnson, 30 Mart’ta, mevcut molekül kütüphanesini ve bir ebola aşısı oluşturmak için kullanılan teknolojiyi kullanarak yeni bir aşı geliştirmek için federal hükümetle 1 milyar dolarlık ortaklık yapacağını açıkladı. Eylül ayında insan denemelerine başlamayı planlıyor.